PreLAB творческое направление. Занятия для любого возраста. Прелаб в ТК ЭКОПОЛИС

Укрепляются мышцы и закаляется организм, развивается скорость реакции, вырабатываются лидерские качества, умение работать в команде и прислушиваться к окружающим

Обучаем ментальной арифметике в СПб детей 5–11 лет. В школе устного счета ребенок узнает методику, как вычислять многозначные числа в уме и на большой скорости.

Улучшается почерк и развивается мелкая моторика, малыши становятся более усидчивым и внимательным, ребенок учится терпению и упорству, без которых невозможно добиться результатов