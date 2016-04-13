PreLAB творческое направление. Занятия для любого возраста. Прелаб в ТК ЭКОПОЛИС

Санкт-Петербург,
Выборгское шоссе, дом 13
Ежедневно с 10:00 до 21:00
«Азбука Вкуса» - 24 часа
График работы комплекса:
1 этаж: с 10:00 до 22:00
2-3 этаж: с 11:00 до 21:00
Азбука Вкуса: 24 часа
SABAI SABAI: c 11:00 до 23:00
Twiggy: с 12:00 до 01:00
Prestige Fitness: пн-пт с 7:00 до 23:00,
вых. c 9:00 до 22:00
Ежедневно с 10:00 до 21:00
Азбука Вкуса: 24 часа.
полное расписание
График работы комплекса:
1 этаж: с 10:00 до 22:00
2-3 этаж: с 11:00 до 21:00
Азбука Вкуса: 24 часа
SABAI SABAI: c 11:00 до 23:00
Twiggy: с 12:00 до 01:00
Prestige Fitness: будни с 7:00 до 23:00,
выходные c 9:00 до 22:00
Раскрываем творческий потенциал – даем полезные навыки и знания
Мастер-классы и курсы для взрослых – все подробности вы можете узнать на странице конкретного клуба или школы.
Студия живописи для всей семьи MAMA MALEVICHA
Мастер-классы в гончарной студии №1 – создайте красивое изделие даже без малейшего опыта
Психологический центр Семейная симфония
Игра столов
Школа Тодес
Студия флоатинга AQUA SOUL
Студия лепки из полимерной глины JumPing Clay
Школа Ментальной Арифметики
Happy Time
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Спортивные секции
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Школа устного счета
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Живопись, гончарное искусство
|Укрепляются мышцы и закаляется организм, развивается скорость реакции, вырабатываются лидерские качества, умение работать в команде и прислушиваться к окружающим
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Логические занятия
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Кулинарные мастер-классы
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Танцы для детей
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