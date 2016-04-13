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План комплекса

Санкт-Петербург,
Выборгское шоссе, дом 13

Ежедневно с 10:00 до 21:00
«Азбука Вкуса» - 24 часа

График работы комплекса:

1 этаж: с 10:00 до 22:00
2-3 этаж: с 11:00 до 21:00
Азбука Вкуса: 24 часа
SABAI SABAI: c 11:00 до 23:00
Twiggy: с 12:00 до 01:00
Prestige Fitness: пн-пт с 7:00 до 23:00,
вых. c 9:00 до 22:00

полное расписание

Ежедневно с 10:00 до 21:00
Азбука Вкуса: 24 часа.
полное расписание

График работы комплекса:

1 этаж: с 10:00 до 22:00
2-3 этаж: с 11:00 до 21:00
Азбука Вкуса: 24 часа
SABAI SABAI: c 11:00 до 23:00
Twiggy: с 12:00 до 01:00
Prestige Fitness: будни с 7:00 до 23:00,
выходные c 9:00 до 22:00

План комплекса

PreLAB творческое направление. Занятия для любого возраста. Прелаб в ТК ЭКОПОЛИС

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Кулинарная студия в СПб «Игра столов»

Игра столов

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Студия лепки из полимерной глины JumPing Clay в ТК ЭКОПОЛИС premium

Студия лепки из полимерной глины JumPing Clay

Школа Ментальной Арифметики

Happy Time

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Живопись, гончарное искусство
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Логические занятия
Логические занятия		 Кулинарные мастер-классы
Кулинарные мастер-классы		 Танцы для детей
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